DOTTOR PAOLO BARBAGLI * TRENTINO – MMG E PENSIONE: «12 MEDICI HANNO CHIESTO DI PROROGARE L’ATTIVITÀ FINO A 72 ANNI, MA LA MIA RICHIESTA È STATA RESPINTA»

15.00 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

////

Leggo che l’Assessore alla Sanità Tonina, nel rispondere ad una interrogazione, afferma che nel periodo 2023-25 in Trentino 12 Medici di Medicina Generale hanno chiesto di prorogare la loro attività fino ai 72 anni, e che la loro richiesta è stata accolta, “tranne una che è in valutazione” (in valutazione dopo 2-3 anni ?).

Per completezza, il sottoscritto era uno dei 12, e gli è stato consentito di lavorare (a Riva del Garda) solo fino al 31 agosto 2025, cioè fino al compimento dei 71 anni, adducendo come motivazione l’arrivo di nuovi giovani medici. Di fatto, quindi, la mia richiesta è stata respinta dopo un anno di proroga, e sono stato forzosamente messo in pensione dall’1 settembre.

*

dottor Paolo Barbagli (Riva del Garda)