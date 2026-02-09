FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «GIUSTIZIA, MULE’: “SEPARAZIONE CARRIERE COMPLETA PERCORSO COSTITUZIONALE”»

17.55 - lunedì 9 febbraio 2026

Giustizia, Mule’: “Separazione carriere completa percorso costituzionale”

“La separazione delle carriere è la naturale conclusione di un percorso avviato nel dopoguerra per superare il modello fascista, fondato sulla presunzione di colpevolezza e sull’unicità delle carriere come strumento di controllo della magistratura. La Costituzione repubblicana ha ribaltato quei principi, affermando la presunzione di innocenza e l’autonomia della magistratura”.

Lo ha detto Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati e responsabile della campagna referendaria per il Sì di Forza Italia, intervenendo a Tagadà.

“Dopo il processo accusatorio del 1989 e il giusto processo del 1999 – ha aggiunto – la separazione delle carriere completa questo cammino, distinguendo in modo chiaro i ruoli di giudice e pubblico ministero. L’articolo 104 continua a garantire l’indipendenza della magistratura e, per la prima volta, i pubblici ministeri entrano esplicitamente in Costituzione con le stesse garanzie dei giudici”.

Sul Csm, Mulè ha sottolineato che “il sorteggio è necessario per liberarlo dal sistema delle correnti, che ha trasformato il Consiglio in un luogo di condizionamento politico di nomine, trasferimenti e promozioni”.

“Il sorteggio – ha chiarito – avverrà solo tra magistrati sulla base di criteri condivisi fissati dalla legge. È una scelta democratica e trasparente, prevista anche per i componenti laici, ferma restando la maggioranza dei due terzi dei magistrati e la presidenza del Presidente della Repubblica”.

“Se accettiamo il sorteggio per le giurie popolari, per il Tribunale dei ministri e per la messa in stato d’accusa del Capo dello Stato – ha concluso – non c’è motivo di rifiutarlo per il Csm. Serve a restituirgli la sua funzione originaria e a sottrarlo dai ricatti e dalle pressioni delle correnti politicizzate”.