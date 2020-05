UIL FPL SANITà * DDL 55: VARAGONE, « ABBIAMO DECISO DI ESSERE PRESENTI SABATO 8 MAGGIO ALLE 10.00 PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE IN PIAZZA DANTE PER UN FLASH MOB »

Questa mattina la UIL FPL Sanità ha partecipato alla riunione in videoconferenza con le altre OO.SS., l’Assessore alla Salute e Politiche Sociali Segnana e i Funzionari Provinciali Dott. Nicoletti, Dott. Ruscitti e Dott. Fedrigotti in merito al DDL n. 55.

Giuseppe Varagone Segretario Provinciale della UIL FPL Sanità apprende con rammarico che ancora una volta il Presidente della Giunta Provinciale Dott. Fugatti non era presente.

Durante la riunione ci viene illustrato che ci sarà un taglio di 20 milioni di euro già finalizzati ai rinnovi contrattuali 2019/2021, inoltre sono stati stanziati 15 milioni di euro da destinare al Personale della Sanita Pubblica e Privata impegnato nell’emergenza covid-19.

Come UIL FPL Sanita dopo aver appreso quanto sopra detto, abbiamo proposto:

Le risorse individuate per il Personale impegnato nell’emergenza COVID-19 (15 Milioni) vanno incrementate, finalizzate senza distinzione di ruoli agli Operatori della sanità Trentina che hanno svolto la propria attività nei reparti covid-19 e ai servizi correlati come 118, pronto Soccorso e Territorio. Inoltre va incentivato tutto il Personale che in questi mesi ha fatto si che la sanità continuasse a svolgere l’attività Ospedaliera.

La Giunta Provinciale nella seduta di domani deve evitare di tagliare i 20 Milioni di euro sui rinnovi contrattuali 2019/2021 perché si traduce come l’ennesimo schiaffo morale per chi in questi mesi si è fatto carico con professionalità e competenza la gestione della grave emergenza covid-19.

La veloce ripresa della contrattazione sulla chiusura del CCPL 2016/2018 affinché gli 11 milioni di euro vengano erogati ai lavoratori.

Come UIL FPL Sanità abbiamo deciso di essere presenti domani mattina presso il Consiglio Regionale in piazza Dante alle ore 10,00 per un Flash Mob.

Giuseppe Varagone

Segretario Provinciale UIL FPL Sanità