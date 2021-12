SINDACATO GIORNALISTI TN -AA * REPLICA AD AERANTI-CORALLO: « RTTR PRIMA DI PROCEDERE A NUOVE ASSUNZIONI DOVREBBE SANARE DUE SITUAZIONI DI ABUSIVATO IN ORGANICO, DA 20 E 5 ANNI »

18:48 - 14/12/2021

Il Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige ricorda all’associazione datoriale Aeranti-Corallo che RTTR, prima di procedere a nuove assunzioni per l’attività giornalistica, dovrebbe sanare le due annose situazioni di abusivato in organico da 20 e da 5 anni, quest’ultimo non iscritto all’Albo dei praticanti dell’Ordine dei Giornalisti.

Situazione ben nota anche al presidente di AERANTI E CORALLO, avvocato Marco Rossignoli.

Lo afferma in una nota il SGTAA.