12.17 - martedì 26 settembre 2023

Videodichiarazione Ugo Rossi ad Opinione

INVITO STAMPA

In relazione all’accordo di ieri r della Provincia autonoma di Trento con lo Stato ritengo doveroso fornire alcune precisazioni che chiariscano i contenuti e le cifre in gioco. Ci sono aspetti non evidenziati che devono essere resi noti.

Pertanto sarò presente alle 11.30 presso gli uffici del Gruppo consiliare in Vicolo della Sat 10, per chi vuole approfondire.

Ugo Rossi