TRIBUNALE TRENTO – SEZIONE LAVORO / GIUDICE FLAIM * CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO: DICHIARATO NULLO IL LICENZIAMENTO DI WALTER PRUNER DA PARTE DEL PRESIDENTE KASWALDER

Il Giudice del lavoro ha accolto in toto la tesi di Walter Pruner, ricordando, sulla base di consolidati principi espressi dalla Corte Costituzionale e dalla Carte di Cassazione, che è questione di civiltà giuridica dare la possibilità al lavoratore di conoscere in modo specifico i motivi del suo licenziamento; che, anche in presenza di un rapporto fiduciario, è consentito al giudice sindacare se la condotta del datore di lavoro violi o meno le regole che governano il rapporto, nonché le clausole generali di correttezza e buona che stanno alla sua base; e che la genericità ed inconsistenza dei rimproveri mossi al dipendente permettevano di accertare che il recesso era stato dettato soltanto da un motivo illecito, ossia la volontà ritorsiva del Presidente del Consiglio – che dovrebbe disporre di poteri esclusivamente ai fini dell’esercizio di funzioni pubbliche – per aver il dipendente partecipato al congresso di un partito opposto al suo.

Da qui l’accertamento in sentenza della nullità del recesso e la condanna del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento a pagare al dipendente licenziato la retribuzione maturata dal maggio 2019 fino alla durata in carica del Presidente Kaswalder, nei limiti della durata dell’attuale legislatura.