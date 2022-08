“ONDA“ * NUOVO OSPEDALE DI CAVALESE: « CHIEDIAMO UNA SANITÀ PUBBLICA EFFICIENTE, GLI SPAZI DEL FONDOVALLE VENGANO LASCIATI AGLI ALLEVATORI » (VIDEO)

14.39 - mercoledì 03 agosto 2022

Nella giornata di mercoledì 3 agosto 2022 Onda ha tenuto una conferenza stampa dal titolo “Nuovo Ospedale di Cavalese. La sanità pubblica regalata ai privati”. L’incontro si è svolto in un primo momento nei pressi del Municipio di Cavalese e in un secondo presso l’Ex Orto Forestale ai Masi di Cavalese, l’area in cui si prevede che verrà costruito il nuovo ospedale in project financing e dove Onda ha apposto i primi picchetti per dire “No” all’edificazione.

La localizzazione del nuovo ospedale fa rabbrividire. Nel fondovalle, sui terreni dello storico orto forestale, in un posto triste e privo di luce solare per sei mesi all’anno. Una struttura che sarebbe incuneata fra due torrenti alluvionali, il rio Lagorai e il torrente Avisio. Un suolo libero che verrebbe urbanizzato da nuova viabilità, ponti, parcheggi e altri servizi. Un progetto insostenibile, privo di logica, mentre l’ospedale attuale soffre di mancanza di spazi, di personale e di attrezzatura moderna.

“Nella primavera 2019 era tutto pronto” spiega Luigi Casanova. “Il progetto del nuovo ospedale adiacente l’attuale, il finanziamento a bilancio, l’assunzione di un debito con Cassa Depositi e Prestiti; i lavori sarebbero oggi avviati e l’Ospedale di Fiemme veniva terminato prima delle Olimpiadi invernali 2026.”

Del nuovo progetto, invece, non si sa nulla con esattezza. Se ne discute da oltre due anni, ma ogni relazione, studio e valutazione dei costi è stata tenuta segreta. “Non si è trovato un minimo di tempo per informarci e avviare un confronto serio” l’appello di Onda e dei cittadini.

Onda chiede da subito informazione, trasparenza, sicurezza, una sanità pubblica efficiente, un ospedale solare, ricco di paesaggio. Chiede che non si consumi un solo metro quadrato di suolo libero: gli spazi aperti del fondovalle vengano lasciati alle necessità degli allevatori e agricoltori.

Presenti all’incontro il Consigliere comunale di Onda Andrea Maschio, il portavoce di Onda Renzo Grosselli, i referenti Onda delle valli di Fiemme e Fassa Luigi Casanova e Cristina Canal e una delegazione di cittadini delle Valli del Primiero.

