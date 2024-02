TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI ELETTORALI DEMOS: « IN DISCESA PD, SALGONO LEGA E AZIONE / RECORD NEGATIVO PER FIDUCIA GOVERNO » (RILEVAZIONI 8/2 – DIFFUSIONE 14/2)

11.32 - giovedì 15 febbraio 2024

Sondaggi elettorali Demos, in discesa il Pd, salgono Lega e Azione. È record negativo per la fiducia nel governo.

Sono in chiaroscuro le notizie che provengono dagli ultimi sondaggi elettorali di Demos per la maggioranza. Da un lato vi è un incremento delle intenzioni di voto, dall’altro però a incidere è solo l’aumento della Lega e la fiducia nel governo tocca un nuovo minimo.

Andiamo in ordine. Fratelli d’Italia tra novembre e febbraio perde un paio di decimali e va al 28,2%, mentre gli alleati leghisti salgono dello 0,6% all’8,3%. Giù dello 0,2% anche Forza Italia, che scende al 7%. All’opposizione anche il Pd soffre un arretramento significativo, perde lo 0,7% e scende al 19,6%, mentre il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,2% e si porta al 16,9%.

Tra le forze più piccole Sinistra Italiana e Verdi non si muovono dal 3,5% e, sempre nel centrosinistra, +Europa perde lo 0,3% e va al 2,5%. Al centro, invece, si registra un aumento di ben lo 0,8% per Azione, che raggiunge il 4%, ma Italia Viva scivola sotto il 3%, al 2,9%.

Sondaggi elettorali Demos, solo il 44% ha fiducia nel governo Meloni

L’altro dato su cui si concentrano i sondaggi elettorali di Demos è, come già detto, quello relativo al gradimento per l’esecutivo. È arrivato a livelli minimi, al 44%, il 5% in meno che a novembre e al 9% in meno di un anno fa. Recentemente solo il secondo governo Conte aveva visto dati numeri più bassi, nei mesi precedenti al Covid. Sono lontanissime le percentuali di fiducia del governo Draghi.

Non è un caso che anche la fiducia in Giorgia Meloni come leader scenda, di ben sei punti in tre mesi, dal 50% al 44%. Al secondo posto c’è Giuseppe Conte, al 40%, in calo dal 42% di novembre. Supera Emma Bonino, che perde il 5% ed è al 38%. Ancora maggiore, del 6%, è l’arretramento di Tajani, dal 43% al 37%. In salita ci sono solo Elly Schlein, che va dal 31% al 32% e supera Salvini (in discesa dal 32% al 28%, e Fratoianni, che sale dal 20% al 24%. È ora alla pari con Calenda.

Ultimi, con il 21% e il 19%, Renzi e Bonelli.

Questi sondaggi elettorali sono stati realizzati tra il 5 e l’8 febbraio con metodo Cati-Cami-Cawi su 1.001 soggetti