TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * «IL PRESIDENTE CINESE XI JINPING SI RECHERÀ IN VISITA UFFICIALE IN RUSSIA, DAL 7 AL 10 MAGGIO»

11.31 - domenica 4 maggio 2025

Il presidente cinese Xi Jinping si recherà in visita ufficiale in Russia dal 7 al 10 maggio su invito personale del suo omologo russo Vladimir Putin, ha reso noto il servizio stampa del Cremlino.

Il leader cinese parteciperà alle celebrazioni ufficiali per l’80° anniversario della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica.

Chinese President Xi Jinping will come to Russia on an official visit on May 7-10 at the personal invitation of his Russian counterpart Vladimir Putin, the Kremlin press service said.

The Chinese leader will attend the formal celebrations marking the 80th anniversary of Victory in the Great Patriotic War.