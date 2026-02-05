MEDIASET – RETEQUATTRO * “QUARTO GRADO” – 06/02: «CASO DANIELA RUGGI E GIALLO GARLASCO, NUZZI E VIERO TORNANO SUI MISTERI IRRISOLTI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

16.50 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

A “QUARTO GRADO”:

DANIELA RUGGI: I DUBBI SUL RITROVAMENTO DEL CORPO

GARLASCO: SI CONTINUA A INDAGARE SUI PC DI CHIARA E DI ALBERTO STASI

Venerdì 6 febbraio, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado” condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.

Al centro del programma la scomparsa di Daniela Ruggi, la donna di Vitriola (Modena) scomparsa il 18 settembre 2024 e i cui resti sono stati ritrovati in un rudere poco distante dalla sua abitazione, nelle scorse settimane. Tanti i dubbi sulla sua morte, gli inquirenti vogliono capire se si sia trattato di un incidente o di un omicidio.

Si torna a parlare anche di Garlasco: le analisi della Procura sul computer della vittima potrebbero riscrivere la dinamica del delitto. Tutto potrebbe ruotare intorno i pc di Alberto Stasi e di Chiara Poggi.

Aggiornamenti sui casi ancora irrisolti di Pierina Paganelli e di Patrizia Nettis con il Gip che ha respinto la richiesta d’archiviazione.

Il parterre di ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

*

MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING

(CLICCA QUI)

/

MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING

(CLICCA QUI)