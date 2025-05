TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY * «IL SEGRETARIO ALLA DIFESA USA HEGSETH STA PIANIFICANDO DI RECARSI IN ISRAELE, ALLA VIGILIA DELLA VISITA DEL PRESIDENTE TRUMP IN MEDIO ORIENTE»

09.51 - domenica 4 maggio 2025

Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth sta pianificando di recarsi in Israele alla vigilia della visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Medio Oriente, ha riferito il portale Axios citando funzionari israeliani.

Secondo quanto riportato, si prevede che Hegseth arrivi in ​​Israele il 12 maggio per incontrare il suo omologo Israel Katz e il Primo Ministro Benjamin Netanyahu. Successivamente, il capo del Pentagono si unirà a Trump nel suo tour in Medio Oriente.

*

US Defense Secretary Pete Hegseth is planning to travel to Israel on the eve of US President Donald Trump’s visit to the Middle East, the Axios portal reported citing Israeli officials.

According to them, it is anticipated that Hegseth arrives in Israel on May 12 to meet with his counterpart Israel Katz and Prime Minister Benjamin Netanyahu. Then the Pentagon chief will join Trump on his Middle Eastern tour.