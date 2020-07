” RINASCIMENTO ” * AMMINISTRATIVE TRENTO 2020: CARLI, « IL MIO APPELLO PER IL VOTO UTILE, CON IANESELLI TRENTO RESTERà FERMA IN UN CLIMA DI BUROCRAZIA SOFFOCANTE »

IL MIO APPELLO PER IL VOTO UTILE – Il totale caos della destra, con candidature di ripiego dell’ultimo minuto, non credibili nella genesi e non spendibili nella pratica, la realtà dei sondaggi resi noti oggi dalla stampa che ci danno al 23 per cento pur essendo in campo da poco tempo, certificano una cosa già evidente: se vogliamo dare a Trento la possibilità di battere l’immobilismo della sinistra che la paralizza ormai da 25 anni, l’unico voto utile è quello alla nostra coalizione e alla mia persona come candidato Sindaco.

Ovviamente tutti i voti sono rispettabili, anche quelli di pura testimonianza: ma a Trento la realtà economica è così drammatica che abbiamo bisogno di cambiare davvero urgentemente, e ogni voto sprecato e dato a candidati con pochissime possibilità, è un regalo alla sinistra estrema e veterosindacalista rappresentata da Ianeselli.

Con Ianeselli Trento resterà ferma, con sempre altre regole che si aggiungono a quelle esistenti in un clima di burocrazia soffocante.

Noi invece vogliamo una Trento dinamica, con i negozi aperti, con progetti di rilancio rapidamente attuati. Una città che punti decisamente sulla ripresa, sull’economia, sul turismo, nell’interesse di aziende e lavoratori, una città che sia attenta al sociale e che non lasci indietro nessuno.

L’unica vera sfida è quella Carli-Ianeselli: e non lo dicono solo i numeri, lo dice la stessa percezione della campagna in corso.

*

Marcello Carli

Candidato sindaco Trento per “Rinascita”