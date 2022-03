QUESTURA TRENTO – POLIZIA POSTALE * MINACCIA CIBERNETICA: « SIGLATI DUE IMPORTANTI ACCORDI CON LA SOCIETÀ “SET DISTRIBUZIONE SPA“ E “DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA“ »

12.57 - mercoledì 23 marzo 2022

Siglati due importanti accordi inter istituzionali volti alla protezione delle reti e dei sistemi informatici con operatori di servizi essenziali della Provincia di Trento

In adesione alla cd. “Direttiva NIS” e ai conseguenti indirizzi del Ministero dell’Interno volti alla prevenzione e al contrasto di attacchi informatici in grado di minare l’erogazione dei servizi essenziali, oggi, presso la Questura di Trento e alla presenza del Questore, Dott. Alberto FRANCINI, sono stati sottoscritti due importanti protocolli di intesa da parte del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Trentino Alto Adige con le società “SET Distribuzione S.p.A.” principale distributore di energia elettrica in ambito provinciale e “Dolomiti Energia Holding S.p.A.” attiva a livello nazionale nella filiera della produzione energetica.

Gli accordi siglati oggi consentono di conseguire l’importante obiettivo di definire l’adozione di moduli operativi volti ad incrementare i livelli di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi degli Operatori di Servizi Essenziali (OSE) e delle aziende di rilevo strategico presenti sul territorio provinciale nonché a favorire lo stabile interscambio di informazioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di possibili attacchi informatici, a tutela della sicurezza di erogazione di servizi essenziali per il mantenimento e lo sviluppo di attività sociali e/o economiche di interesse fondamentale per l’intera cittadinanza.

In costanza dell’attuale scenario geopolitico, caratterizzato dal rischio di recrudescenza della minaccia cibernetica ai danni di enti e realtà produttive e industriali di rilevanza strategica, la sottoscrizione di tali accordi segna un momento altamente significativo nell’ottica del perseguimento del più adeguato e funzionale regime di comunicazione preventiva, finalizzato alla salvaguardia delle infrastrutture informatiche e di rete essenziali anche sotto il profilo della sicurezza nazionale.