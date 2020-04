RETEQUATTRO – “STASERA ITALIA” : « QUESTA SERA TRA GLI OSPITI AIL PRIMO MINISTRO ALBANESE EDI RAMA, ORE 20.30 »

Questa sera, mercoledì 1° aprile, alle ore 20.30 su Retequattro, nel nuovo appuntamento di “Stasera Italia”, Barbara Palombelli, in apertura, commenterà le ultime dichiarazioni del Premier Conte che pochi minuti fa ha annunciato una conferenza stampa. Sempre nella prima parte, con il Primo Ministro dell’Albania Edi Rama parlerà delle iniziative di solidarietà che hanno offerto a sostegno dell’Italia.

A seguire, con il deputato di Forza Italia Giorgio Mulè, il giornalista Paolo Garimberti, il politologo Gianfranco Pasquino e il direttore de “Il Giornale” Alessandro Sallusti si analizzerà, in particolare, il rinnovo delle restrizioni in tutta Italia fino al prossimo 13 aprile, la nuova circolare trasmessa dal Viminale e ancora, si commenteranno i problemi riscontrati oggi dal sito dell’Inps – in tilt perché non ha retto all’afflusso delle domande per l’indennità a favore di autonomi e precari – fino alla proposta Ue per l’introduzione di un sussidio di disoccupazione europeo garantito dagli Stati membri.