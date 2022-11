ACLI TRENTINE * “DIVENTARE GENITORI“: « AGGIORNATO IL VADEMECUM, CON INFORMAZIONI SU CONGEDO PATERNITÀ – BONUS BEBÈ – PREMIO NASCITA »

08.40 - lunedì 14 novembre 2022

Diventare genitori. La guida alle agevolazioni per futuro o neo genitori. Aggiornato il vademecum delle ACLI trentine sulle misure

destinate a chi sta per diventare genitore o lo è da poco.

Nel corso del 2022 il mondo delle agevolazioni rivolte alle famiglie con figli è stato “stravolto” da una serie di novità, prima tra tutte l’introduzione a livello nazionale dell’Assegno unico e universale, che ha accorpato in un’unica prestazione un ampio ventaglio di misure a sostegno della genitorialità. Con l’obiettivo di supportare madri e padri in un periodo delicato come quello della nascita o dell’adozione di un figlio, le ACLI trentine hanno aggiornato il vademecum “Diventare genitori. La guida alle agevolazioni per futuri o neo genitori”, mettendolo a disposizione dei cittadini, online sul sito aclitrentine.it e nelle sedi dei servizi ACLI.

Quali sono le agevolazioni destinate ai futuri o neo genitori in provincia di Trento? Quali i requisiti per richiederle? Quando e come fare domanda? Queste sono le domande a cui questa guida per cittadini consapevoli dei propri diritti – nata da un lavoro congiunto tra gli esperti di CAF e Patronato ACLI – cerca di dare risposta. Lo fa attraverso un elenco completo e comprensibile delle misure disponibili, talvolta poco conosciute, con una sintesi delle spese che possono dare diritto a detrazioni e deduzioni in fase di dichiarazione dei redditi, alcune “curiosità” e, infine, informazioni pratiche per presentare le domande di accesso.

Il vademecum si apre con l’Assegno unico e universale – la misura introdotta a partire dal 1° marzo 2022 che ha accorpato le detrazioni fiscali per figli a carico fino ai 21 anni, l’assegno al nucleo familiare e gli assegni familiari, il bonus bebè, il premio alla nascita, l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e l’assegno temporaneo per figli minori – e continua con la maternità obbligatoria, il congedo di paternità, l’Assegno unico provinciale, i congedi parentali, il bonus asilo nido, l’assegno di maternità e i buoni di servizio.

L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio che prevede la realizzazione di in una vera e propria collana di guide tematiche dal taglio informativo. Ad oggi, oltre al vademecum “Diventare genitori”, è possibile consultare anche “Salute e diritti. La guida agli aiuti in caso di invalidità e disabilità” sul sito www.aclitrentine.it.

“Diventare genitori” è disponibile in versione digitale sul sito www.aclitrentine.it, nella sezione “Elenco documenti”, oppure in versione cartacea nelle sedi del Patronato ACLI e di CAF ACLI.