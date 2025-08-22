RAI * “ASCOLTI TV” – 21/08 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 1 MILIONE 697 MILA SPETTATORI (25,6%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 1 MILIONE 930 MILA SPETTATORI (29,2%)»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a giovedì 21 agosto, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:
Intera giornata 2.00 – 26.00
TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 1 milione 697 mila spettatori; 25,6%
TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 1 milione 930 mila spettatori; 29,2%
Prima serata 20.30 – 22.30
TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 3 milioni 405 mila spettatori; 23,2%
TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 4 milioni 758 mila spettatori; 32,4%
Ad aggiudicarsi il prime time è “Un professore”, con Alessandro Gassmann, programmato nella prima serata di giovedì 21 agosto su Rai 1, con il 12,6% di share e 1 milione 264 mila spettatori.
Sempre in prima serata, su Rai 2, “Delitti in paradiso” ottiene il 7,3% di share e 980 mila spettatori e, su Rai 3, il film “I re della scena” il 2,7% con 336 mila spettatori.
In seconda serata, su Rai 1, “Il mondo con gli occhi di Overland” (stagione 2025) registra l’8,3% di share con 290 mila spettatori.
Nel preserale si conferma leader “Reazione a catena”, su Rai 1, con il 23,9% di share e 2 milioni 988 mila spettatori.
In access prime time, sulla rete ammiraglia, “Techetechetè” si attesta al 14,8% di share con 2 milioni 308 mila spettatori mentre, su Rai 3, nello stesso segmento, “Blob di tutto di più” realizza il 4,3% con 616 mila spettatori.
Nel daytime di Rai 1 “Unomattina estate” raggiunge il 17,7% di share con 735 mila spettatori, “Le cartoline di Camper” il 12,2% con 679 mila spettatori e “Camper” il 14,5% di share con 1 milione 335 mila spettatori, mentre nel pomeriggio “Estate in diretta” ottiene il 16,6% di share con 1 milione 355 mila spettatori.
Nel daytime di Rai 2, la rubrica “Tg2-Tutto il bello che c’è” registra il 4,9% di share con 568 mila spettatori e, su Rai 3, “Agorà Estate” ottiene il 3,9% di share con 168 mila spettatori, “Il Provinciale” il 6,4% con 529 mila spettatori, “Geo Magazine” il 9% con 783 mila spettatori.
