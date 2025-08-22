ON. VANNACCI (FACEBOOK) * UCRAINA: «L’IPOTESI TRUPPE OCCIDENTALI SI SCONTRA CON IL VETO DI MOSCA, SOLO I PAESI NEUTRALI POTREBBERO MEDIARE»

09.21 - venerdì 22 agosto 2025

Come cercavo di spiegare ai tanti entusiasti per un invio di truppe occidentali in Ucraina (entusiasti finché si tratta degli altri e non di loro stessi o dei loro figli ) è difficilissimo che la Russia accetti eserciti che non siano garanzia di neutralità. Gli stati europei non sono mai stati neutrali nei confronti del conflitto russo-ucraino e, per questo, sarà difficilissimo che vengano accettati dal Cremlino.

Per avere un’idea di chi potrebbe partecipare a questo contingente d’interposizione bisogna vedere chi si è astenuto nelle votazioni che riguardavano la crisi russo-ucraina nell’ambito dell’Assemblea Generale dell’ONU. Tra i vari paesi astenuti spiccano Cina, India, Bangladesh, Pakistan, Algeria. All’epoca di quella votazione, avvenuta il 2 marzo del 2022 all’indomani dell’invasione dell’Ucraina, che per molti è stata considerata una schiacciante vittoria visti i 141 stati che condannarono l’aggressione, feci notare che sommando la popolazione degli stati astenuti e contrari alla condanna della Russia si raggiungeva più della metà della popolazione terrestre