DAGOSPIA * SITO “PHICA”: VANNACCI, «È IL PATRIARCATO CHE PROTEGGE E CONSENTE DI RISPETTARE DONNE E FIGLIE, SE CI FOSSERO PIÙ PATRIARCHI CI SAREBBERO MENO STUPRI»

12.10 - sabato 30 agosto 2025

“IL PATRIARCATO NON C’ENTRA NIENTE. È LA MOLLEZZA DELL’UOMO OCCIDENTALE” – QUEL MASCHIO VIRILE DI ROBERTO VANNACCI RIBALTA IL DIBATTITO SULLE FOTO DI DONNE E I COMMENTI GREVI DEL GRUPPO “MIA MOGLIE” E DEL SITO “PHICA”: “È COLPA DELLA CULTURA CHE HA FATTO CRESCERE I MASCHI CON VALORI ATTINENTI AL SODDISFACIMENTO IMMEDIATO DI OGNI CAPRICCIO EGOISTICO. L’EMPATIA PRODUCE TORME DI SMIDOLLATI. IL PATRIARCA PROTEGGE LA FAMIGLIA, LA MOGLIE, LE FIGLIE, E NON DIFFONDE FOTO DI NASCOSTO. E’ IL PATRIARCATO CHE PROTEGGE E CONSENTE DI RISPETTARE LA FAMIGLIA. E CIOÈ LE DONNE E LE FIGLIE. SE CI FOSSERO PIÙ PATRIARCHI, CI SAREBBERO MENO STUPRI…”

