TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * RUBIO (SEGRETARIO DI STATO): «GLI STATI UNITI IL 24 FEBBRAIO PRESENTERANNO LA RISOLUZIONE ONU SUL CONFLITTO UCRAINO»

08.56 - sabato 22 febbraio 2025

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

Gli Stati Uniti presenteranno la propria risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla risoluzione del conflitto ucraino il 24 febbraio. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha sottolineato che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è “impegnato a porre fine” al conflitto in Ucraina.

WASHINGTON, 22 febbraio. /TASS/. Gli Stati Uniti presenteranno all’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 24 febbraio una bozza di risoluzione sulla risoluzione del conflitto in Ucraina, ha affermato il Segretario di Stato Marco Rubio sulla sua pagina X.

Secondo lui, lunedì gli Stati Uniti “proporranno alle Nazioni Unite una risoluzione storica che tutti i membri delle Nazioni Unite dovrebbero sostenere per tracciare un percorso verso la pace”. Rubio ha anche sottolineato che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è “impegnato a porre fine” al conflitto in Ucraina.

Una dichiarazione del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti allegata al post ha indicato che Trump è impegnato a “porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e a una risoluzione che porti a una pace duratura, non solo a una pausa temporanea”. La bozza di risoluzione elaborata dagli Stati Uniti “è coerente con la visione del Presidente Trump secondo cui le Nazioni Unite devono tornare al loro scopo fondante, come sancito dalla Carta delle Nazioni Unite”. “Se le Nazioni Unite sono veramente impegnate nel loro scopo originale, dobbiamo riconoscere che, sebbene possano sorgere delle sfide, l’obiettivo di una pace duratura rimane raggiungibile”, ha aggiunto la dichiarazione. La risoluzione afferma anche che il conflitto in Ucraina “è orribile” e che “l’ONU può contribuire a porvi fine”.

“Crediamo fermamente che questo sia il momento di impegnarci a porre fine [al conflitto]. [L’adozione della risoluzione] è la nostra opportunità per creare un vero slancio verso la pace”, si legge nella dichiarazione.

///

US to present its own UNGA resolution on Ukrainian conflict settlement on February 24

Secretary of State Marco Rubio pointed out that US President Donald Trump is “committed to ending” the Ukraine conflict

WASHINGTON, February 22. /TASS/. The United States will submit to the UN General Assembly on February 24 a draft resolution on the settlement of the conflict in Ukraine, Secretary of State Marco Rubio said on his X page.

According to him, on Monday the US “will propose to the United Nations a landmark resolution the entire UN membership should support in order to chart a path to peace.” Rubio also pointed out that US President Donald Trump is “committed to ending” the Ukraine conflict.

A US State Department statement attached to the post indicated that Trump is committed to “ending the Russia-Ukraine war and to a resolution that leads to a lasting peace, not just a temporary pause.” The draft resolution developed by the United States ” is consistent with President Trump’s view that the UN must return to its founding purpose, as enshrined in the UN Charter.” “If the United Nations is truly committed to its original purpose, we must acknowledge that while challenges may arise, the goal of lasting peace remains achievable,” the statement added. The resolution also says that the conflict in Ukraine “is awful,” and “the UN can help end it.”

“We strongly believe that this is the moment to commit to ending [the conflict]. [Adoption of the resolution] is our opportunity to build real momentum toward peace,” the statement said.