Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

RAI * “ASCOLTI TV” – 11/9 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 1 MILIONE 965 MILA SPETTATORI (27,9%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 45 MILA SPETTATORI (29%)»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
12.10 - venerdì 12 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a giovedì 11 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00
TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 1 milione 965 mila spettatori; 27,9%
TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 45 mila spettatori; 29%

Prima serata 20.30 – 22.30
TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 4 milioni 882 mila spettatori; 27,5%
TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 5 milioni 757 mila spettatori; 32,4%

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.