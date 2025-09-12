RAI * “ASCOLTI TV” – 11/9 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 1 MILIONE 965 MILA SPETTATORI (27,9%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 45 MILA SPETTATORI (29%)»

12.10 - venerdì 12 settembre 2025
Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a giovedì 11 settembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:
Intera giornata 2.00 – 26.00
TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 1 milione 965 mila spettatori; 27,9%
TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 45 mila spettatori; 29%
Prima serata 20.30 – 22.30
TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 4 milioni 882 mila spettatori; 27,5%
TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 5 milioni 757 mila spettatori; 32,4%
