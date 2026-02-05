SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * «VALANGA SULLA PISTA CRISTIANIA, INTERVENTO CON ELICOTTERO E UNITÀ CINOFILA A SAN MARTINO DI CASTROZZA» (FOTO E VIDEO)

15.01 - giovedì 5 febbraio 2026

Si sono svolte nel primo pomeriggio di oggi le operazioni di bonifica per una valanga staccatasi lungo la pista rossa Cristiania di San Martino di Castrozza attorno alle 11.40, senza coinvolgere apparentemente nessuno sciatore.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata verso mezzogiorno da parte di un astante, che aveva assistito al distacco.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre il personale delle Stazioni di San Martino di Castrozza, Primiero e Caoria del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e un’unità cinofila del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Passo Rolle si mettevano a disposizione nelle rispettive piazzole.

L’elicottero ha dapprima sorvolato l’area, individuando il distacco nevoso, che proseguiva ben oltre la pista, e sbarcando in un secondo momento sul posto il tecnico di elisoccorso e l’unità cinofila, che hanno cominciato fin da subito le operazioni di bonifica e sondaggio.

Dato l’aggravarsi delle condizioni meteo e il permanere di una fitta nebbia che ne impediva il sorvolo, l’elicottero non è stato più in grado di portare in quota il personale messosi a disposizione a valle, pertanto gli operatori hanno raggiunto la zona del distacco dapprima con gli impianti e successivamente con gli sci.

L’intervento, dopo due bonifiche con esito negativo che hanno coinvolto complessivamente una ventina di soccorritori, si è concluso intorno alle 14.

