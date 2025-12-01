Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «HOUSTON CAPITALE DELLA CREATIVITÀ ITALIANA NEL MONDO 2026: LE CONGRATULAZIONI DI FUCSIA NISSOLI FITZGERALD»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
18.30 - lunedì 1 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Houston Capitale della Creatività Italiana nel Mondo 2026: le congratulazioni di Fucsia Nissoli Fitzgerald

Desidero congratularmi con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per aver scelto Houston come Capitale della Creatività Italiana nel Mondo 2026.

Vivo a Houston e seguo con entusiasmo questa straordinaria iniziativa che metterà in luce il contributo degli italiani e italo-americani alla crescita culturale, scientifica e creativa della città. Il progetto “Lots of Italy in Houston” offrirà una piattaforma unica per valorizzare il Made in Italy attraverso eventi, attività per le scuole e iniziative diffuse sul territorio, rafforzando ulteriormente il legame tra Italia e comunità locale.

Questa scelta conferma il ruolo strategico di Houston come hub della creatività italiana negli Stati Uniti e il valore della rete diplomatica e consolare italiana nel mondo.

Lo dichiara Fucsia Nissoli Fitzgerald, Coordinatore di Forza Italia in Nord e Centro America e Direttore del Consiglio di Amministrazione della NIAF.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.