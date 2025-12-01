FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «HOUSTON CAPITALE DELLA CREATIVITÀ ITALIANA NEL MONDO 2026: LE CONGRATULAZIONI DI FUCSIA NISSOLI FITZGERALD»

18.30 - lunedì 1 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Houston Capitale della Creatività Italiana nel Mondo 2026: le congratulazioni di Fucsia Nissoli Fitzgerald

Desidero congratularmi con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per aver scelto Houston come Capitale della Creatività Italiana nel Mondo 2026.

Vivo a Houston e seguo con entusiasmo questa straordinaria iniziativa che metterà in luce il contributo degli italiani e italo-americani alla crescita culturale, scientifica e creativa della città. Il progetto “Lots of Italy in Houston” offrirà una piattaforma unica per valorizzare il Made in Italy attraverso eventi, attività per le scuole e iniziative diffuse sul territorio, rafforzando ulteriormente il legame tra Italia e comunità locale.

Questa scelta conferma il ruolo strategico di Houston come hub della creatività italiana negli Stati Uniti e il valore della rete diplomatica e consolare italiana nel mondo.

Lo dichiara Fucsia Nissoli Fitzgerald, Coordinatore di Forza Italia in Nord e Centro America e Direttore del Consiglio di Amministrazione della NIAF.