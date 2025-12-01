LEGA * CAMERA: «TRENTINO: CATTOI (LEGA), AD ALA LA PRIMA CASA DI COMUNITÀ APERTA IN TRENTINO MA ANCHE L’OSPEDALE DI COMUNITÀ !»

18.30 - lunedì 1 dicembre 2025

Trentino: Cattoi (Lega), ad Ala la prima Casa di Comunità aperta in Trentino ma anche l’Ospedale di comunità !

Roma, 1 dic. – “Con orgoglio e grande soddisfazione, questa mattina ad Ala abbiamo inaugurato la prima Casa di Comunità del Trentino, che offrirà servizi a più di 28 mila cittadini, e il nuovo Ospedale di Comunità, che con la lungodegenza – e non solo – garantirà un servizio sanitario continuativo 24 ore su 24. Ad Ala quindi: “Casa e Ospedale di Comunità”. Nonostante a livello nazionale, anche attraverso l’informazione pubblica, vengano evidenziate difficoltà nel portare avanti i progetti di servizi sociosanitari territoriali legati alla messa a terra dei fondi PNRR, Missione 6 – Case di Comunità, è con orgoglio, sia da parlamentare sia da assessore comunale con delega all’Ospedale di Ala, che voglio sottolineare come in Trentino sia già operativa e funzionante la prima Casa di Comunità e Ospedale di Comunità di Ala: 20 posti letto ospedalieri, 20 posti di RSA gestiti dall’Ubaldo Campagnola che partiranno a inizio anno, il Punto Unico di Accesso per i bisogni sociosanitari, l’infermiere di famiglia e di comunità, il servizio di prevenzione – nel quale l’associazione Salute Donna ODV di Ala è particolarmente attiva, insieme al lavoro dell’azienda sanitaria – numerosi ambulatori e, in futuro, un servizio di 12 ore al giorno garantito dai medici di famiglia. Una rete integrata, dove la multidisciplinarità prenderà vita, offrendo un servizio continuativo h24 a un bacino di 28 mila cittadini. Ringrazio, come fatto stamane, tutti gli operatori sanitari: dai medici di medicina generale ai medici specialisti, dagli infermieri agli operatori socio-sanitari, tutti coloro che permettono alla nostra struttura di operare al meglio. La sanità è fatta prima di tutto di persone e di umanità, valori che non sempre ritroviamo nel nostro vivere quotidiano. Ho ricordato come il nuovo concetto di sanità che si sta portando avanti anche a livello nazionale pone il paziente al centro, “abbracciato dalla propria Casa di Comunità”, con servizi sociosanitari che entrano nelle case dei cittadini, proprio come ad Ala stiamo già facendo. Ringrazio il Presidente Fugatti per aver creduto nel rilancio dell’Ospedale di Ala, avendo partecipato fin dall’inizio – e ancora prima dell’incarico di Presidente della Provincia – alle battaglie per evitarne la chiusura e per programmarne la rinascita. Ringrazio l’ex assessore provinciale Stefania Segnana per aver sempre creduto nelle potenzialità della nostra struttura e per aver aggiornato, con delibera provinciale n. 1213 del 2023, il protocollo per la Casa di Comunità HAB e l’Ospedale di Ala. Infine, ringrazio l’attuale assessore provinciale Tonina che, con determinazione, ha saputo portare avanti il percorso che oggi ci permette di raggiungere una tappa fondamentale. Un traguardo che però non deve essere un punto d’arrivo, ma un punto di partenza per continuare a potenziare i servizi sociosanitari e assistenziali della Bassa Vallagarina”.

Così la deputata trentina della Lega Vanessa Cattoi.

