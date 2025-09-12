Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

YOUTREND – SKY TG24 * SONDAGGIO – SUMMIT DI TRUMP: «PER IL 47% DEGLI ITALIANI HA RAFFORZATO MOSCA ED INDEBOLITO KIEV»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
10.04 - venerdì 12 settembre 2025

Dall’ultimo sondaggio Youtrend per Sky tg24 emerge per gli italiani i summit di agosto di Trump – prima quello con Putin e poi quello con Zelensky e i leader europei – hanno perlopiù rafforzato la Russia e indebolito l’Ucraina: la pensa così il 47% degli italiani. Il 22% pensa invece che sia la Russia sia l’Ucraina ne siano uscite indebolite, mentre solo per una minoranza entrambe ne sono uscite rafforzate (5%) o ne è uscita rafforzata Kiev, ma non Mosca (3%). Il restante 23% non ha un’opinione. Sempre sull’Ucraina, per il 31% l’Italia non dovrebbe contribuire in alcun modo alle garanzie di sicurezza, mentre il 51% indica almeno una forma di sostegno a Kiev, privilegiando in primis un supporto logistico (il restante 18% non sa).

 

Nota metodologica: sondaggio svolto con metodologia CAWI tra il 3 e il 5 settembre 2025 su un campione di 805 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagate per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione ISTAT di residenza. Il margine d’errore è del +/- 3,5% con un intervallo di confidenza del 95%.

 

 

 

 

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.