RAI 3 – “ UN GIORNO IN PRETURA “ * « SABATO 31 OTTOBRE IL TENTATO OMICIDIO DI VALENTINA ANGOTTI, IL MARITO E LA SUOCERA AVEVANO TENTATO DI UCCIDERE LA DONNA INSCENANDO IL SUO SUICIDIO »

Si intitola “La tela del ragno” la puntata di “Un giorno in Pretura” in onda sabato 31 ottobre alle 00.30 su Rai3, con Roberta Petrelluzzi.

Al centro della puntata la storia di una donna di 35 anni, Valentina Angotti, madre di due figli, che viene soccorsa a Milano dopo aver tentato di uccidersi e, solo per miracolo, viene salvata dai medici del 118. Al suo risveglio in ospedale Valentina non ricorda assolutamente nulla, né di essersi tagliata le vene né perché avrebbe dovuto fare un gesto simile. È così che inizia la ricostruzione di un’incredibile trama processuale, che vede imputati il marito e la suocera di Valentina Angotti, per aver tentato di uccidere la donna inscenando il suo suicidio. Una storia da brividi, in cui l’aula della prima Corte di Assise di Milano diventa lo scenario di un film horror.