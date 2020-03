RAI 1 – “ L’AMICA GENIALE “ * EP 7 PUNTATA DEL 2 MARZO 2020, « ELENA TORNA AL RIONE PER LE VACANZE DI PASQUA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

L’amica geniale. St 2 Ep 7 – I fantasmi. Gli anni a Pisa, attraversati da impulsi rivoluzionari e rivolte studentesche, hanno trasformato Elena in una ragazza elegante, colta e disinibita. Dopo la fine della sua relazione con Franco Mari, Elena torna al rione per le vacanze di Pasqua e lì rivede Lila, avvilita e sfiduciata, dedita nel suo ruolo di madre, convinta che l’educazione sia l’unico modo per salvare il futuro. Terrorizzata da Stefano, la ragazza affida i suoi diari all’amica d’infanzia.

LINK VIDEO