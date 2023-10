QUESTURA DI TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: « INDIVIDUATI IN POSSESSO DI INVOLUCRI DI COCAINA, DENUNCIATI DUE TUNISINI »

08.03 - venerdì 6 ottobre 2023

Durante i controlli del territorio il personale della Squadra Mobile di Trento ha denunciato due tunisini. In via Palermo un trentenne è stato fermato con dieci involucri di cellophane, contenenti cocaina e 444 euro. La Questura rende noto che nella sua abitazione in via Marsala sono stati trovati altri 120 euro.

Nell’appartamento durante la perquisizione è stato individuato un 32enne algerino, con precedenti per reati contro la persona. Allo straniero è stato notificato un foglio di via obbligatorio.

Un altro tunisino di 22 anni è stato trovato con cinque involucri di cellophane contenenti cocaina.

È stato disposto l’accompagnamento al Cpr Gradisca d’Isonzo per uno dei tunisini denunciati e per un altro connazionale.