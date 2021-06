PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * VACCINO ANTICOVID: SEGNANA, « OLTRE 20.000 PRENOTAZIONI, DAI TRENTINI UN SEGNALE DI RESPONSABILITÀ E DI FIDUCIA »

Vaccino anticovid: oltre 20.000 prenotazioni.Segnana: “Dai trentini un segnale di responsabilità e di fiducia”.

“I trentini ancora volta hanno dato un segnale di responsabilità e fiducia, aderendo alla campagna vaccinale che proprio ieri ha segnato un ulteriore passo in avanti, con l’apertura, seppure per un numero prestabilito, delle vaccinazioni per la fascia di età fra i 18 e i 39 anni”. Commenta in questo modo l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, la forte adesione di questa notte delle persone sotto i 40 anni alla campagna vaccinale trentina. “In poche ore, già a fine mattinata – prosegue l’assessore – si erano raggiunte oltre 20.000 prenotazioni, senza particolari inconvenienti dal punto di vista tecnico: nonostante il forte afflusso il sistema ha retto. Gli appuntamenti sono stati poi distribuiti in un arco temporale un po’ più lungo rispetto all’ordinario. Appena avremo ulteriori dosi a disposizione – prosegue l’assessore – apriremo nuovamente a questa fascia di età, intanto proseguono le prenotazioni per tutte le persone dai 40 anni in su, sia al Cup on line che presso il proprio medico di medicina generale”.