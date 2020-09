PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * FESTIVAL ECONOMIA: « IL MINISTRO GUALTIERI DIALOGHERà ON-LINE CON TITO BOERI VENERDì 25/9, VINCENZO AMENDOLA PRESENTE IN CITTà SABATO 26/9 »

I ministri Roberto Gualtieri e Vincenzo Amendola al Festival dell’Economia. A pochi giorni dall’apertura, prevista per giovedì 24 settembre, il Festival dell’Economia si arricchisce della presenza di due ministri. Si tratta di Roberto Gualtieri, responsabile del dicastero dell’Economia e Finanze e di Vincenzo Amendola, ministro per gli Affari Europei. Gualtieri dialogherà online con il direttore scientifico del Festival, Tito Boeri, venerdì 25 settembre alle ore 13.00. Amendola sarà invece presente a Trento, sabato 26 settembre, alle ore 15.00, per un confronto con Roberto Perotti.

Il Festival dell'Economia è promosso dalla Provincia autonoma di Trento, dal Comune e dall'Università di Trento. Ideato e progettato dagli Editori Laterza.

Tutti gli incontri saranno trasmessi via streaming sul sito del Festival, in italiano e in inglese. Una selezione di eventi sarà trasmessa in diretta in italiano anche sulla pagina Facebook. L’accesso al pubblico in sala non sarà consentito.

