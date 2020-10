PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO – PROTEZIONE CIVILE * CORONAVIRUS: « UNDICI I CASI REGISTRATI NELLE SCUOLE IN LINGUA ITALIANA E OTTO IN QUELLE DI LINGUA TEDESCA »

Diciannove casi di Coronavirus nelle scuole altoatesine. Protezione civile -Undici casi di Coronavirus registrati nelle scuole in lingua italiana e otto nelle scuole in lingua tedesca.

Tra il fine settimana e la giornata odierna si registrano 19 casi complessivi di positività al Coronavirus nelle scuole in lingua italiana e tedesca della provincia. Un caso al Covid-19 è stato rilevato presso la scuola dell’infanzia “Biancaneve” di Bolzano. L’Azienda Sanitaria ha deciso di mettere in quarantena i bambini ed il personale educativo della sezione direttamente coinvolta fino al 15 ottobre.

Il secondo si è verificato presso il Liceo Pascoli di Bolzano: in questo caso l’intera classe è stata posta in quarantena. Tre casi positivi vengono inoltre segnalati all’istituto Leonardo Da Vinci di Bolzano, nel quale altrettante classi risultano in quarantena. Nel capoluogo un’altra segnalazione di positiva al Covid-19 arriva dalla scuola Ada Negri: qui la classe è stata posta in quarantena preventiva fino al 22 ottobre incluso. Altri due casi vengono segnalati presso la scuola Ugo Foscolo (la sola classe è stata posta in quarantena fino al 21 ottobre) e all’Istituto di Istruzione Secondaria di secondo grado Claudia de’ Medici di Bolzano.

Qui la classe coinvolta è stata posta subito in quarantena. Si segnalano, infine, altre tre positività al virus: una presso la Scuola primaria di San Giacomo (la classe risulta in quarantena fino al 18 ottobre), mentre le restanti due riguardano altrettante sezioni di scuole di Merano. Uno presso la Primaria Giovanni Pascoli (la classe è in quarantena preventiva dal giorno 12 ottobre per due settimane), mentre l’altro ha coinvolto la scuola Negrelli. A seguito della segnalazione, la classe coinvolta è stata posta in quarantena a partire dalla giornata odierna. Gli allievi, le famiglie ed il personale interessato hanno ricevuto informazioni dai referenti delle scuole e, ove necessario, dall’azienda sanitaria.

Nelle scuole in lingua tedesca i casi sono in tutto 8: un bambino della materna St Veit (26 fra bambini e docenti in quarantena) e uno della scuola elementare (effettuati tamponi su tutti i bimbi della scuola) di Sesto Pusteria; un bambino positivo anche alla scuola elementare K. F. Wolff di Bolzano (in quarantena tutta la classe). Casi di positività sono stati rilevati anche alla scuola K. Fischnaler di Vipiteno e alla scuola media di Terlano (classe in quarantena). Altri casi sono stati registrati alla scuola superiore Julius und Gilbert Durst di Bressanone così alla scuola alberghiera Kaiserhof a Merano (non necessaria alcuna misura).Si era necessaria, invece, la quarantena per metà degli alunni della scuola superiore Peter Anich di Bolzano in cui era stato registrato un caso di positività. Per ulteriori informazioni riguardanti la scuola italiana è possibile contattare Thomas Laconi (thomas.laconi@provincia.bz.it) per quella in lingua tedesca contattare l’intendente Sigrun Falkensteiner.