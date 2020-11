PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * COVID: « PUBBLICATA L’ORDINANZA N 69 FIRMATA DAL PRESIDENTE KOMPATSCHER, ENTRERÀ IN VIGORE SABATO 14 NOVEMBE » (SCARICA QUI PDF DECRETO)

Protezione civile -Pubblicata l’ordinanza n. 69 firmata dal presidente Arno Kompatscher che entra in vigore nella giornata di sabato.

E‘ stata pubblicata l’ordinanza contingibile e urgente n.69 del Presidente della Provincia Arno Kompatscher che contiene “ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Lo stesso Landeshauptmann ne aveva annunciato la pubblicazione nella conferenza stampa seguita alla seduta di Giunta di martedì (10 novembre). L’ordinanza entra in vigore sabato.

SCARICA QUI L’