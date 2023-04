CISL FP TRENTINO – UIL FPL SANITÀ * SAN PANCRAZIO – ARCO (TN): « PASSAGGIO DEL CONTRATTO DA ARIS RSA SANITÀ PRIVATA 2012 AD ARISAIOP 2020, MIGLIORAMENTI PER I 92 DIPENDENTI »

17.28 - mercoledì 5 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

È stato raggiunto un grande obiettivo”. A dirlo Giuseppe Pallanch (segretario della Cisl Fp), con Silvano Parzian che segue il comparto per il sindacato di via Degasperi, e Giuseppe Varagone (Uil Fpl). Il risultato di una lunga battaglia sindacale e ottenuto dopo il passaggio del contratto da Aris 2012 a Aiop 2020.

I sindacati evidenziano i risultati raggiunti nel comparto della sanità privata con importanti riconoscimenti sul fronte dell’indennità e dell’anzianità per il San Pancrazio di Arco. Questo accordo – aggiungono Pallanch, Parzian e Varagone – prevede miglioramenti per tutti i 92 dipendenti occupati nella struttura. Oggi, finalmente, si apre una stagione nuova.

Le parti sociali esprimono soddisfazione, ma anche che non abbasseranno la guardia sul rispetto delle intese e sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi. Il prossimo 9 maggio scendiamo ancora più nel dettaglio per dare il via a un accordo strategico e moderno per il miglioramento della qualità del San Pancrazio di Arco”, concludono Pallanch, Parzian e Varagone.

Cisl Fp Trentino

Uil Fpl Sanità