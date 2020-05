PD – TRENTINO * PANDEMIA COVID-19: « SU FACEBOOK GIOVEDì 14/ ALLE 18.30 OSPITIAMO IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI MEDICI DI TRENTO DOTT. MARCO IOPPI E L’EX MINISTRA ALLA SALUTE ON. BEATRICE LORENZIN »

Covid-19: Trentino e Italia e confronto

Ecco la nostra terza diretta facebook! Questo giovedì 14 maggio a partire dalle 18.30 ospitiamo un incontro 'virtuale' dedicato ad un tema di estrema attualità, la pandemia di Covid-19 in Trentino e in Italia. Interverrà il Presidente dell'Ordine dei Medici di Trento Dott. Marco Ioppi, l'ex Ministra alla Salute On. Beatrice Lorenzin, Luca Zeni consigliere provinciale già Assessore alla Salute della PAT e Alessandro Giovannini, laureando in Medicina e vicepresidente della Commissione Salute del PD Trentino Alessandro Giovannini. Modera l'incontro la giornalista Giulia Merlo.👉 Vi invitiamo a su cliccare "ricevi un promemoria", qua sotto, per ricevere una notifica nel momento in cui andremo in diretta!

