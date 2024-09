PAT * VIABILITÀ: «TANGENZIALE TRENTO SUD-RAVINA, APERTA ANCHE LA TERZA CORSIA DEL BYPASS»

16.41 - giovedì 26 settembre 2024

Tangenziale, aperta anche la terza corsia del bypass. Si completa l’assetto della viabilità a Trento sud-Ravina per far spazio al nuovo ponte sull’Adige e allo svincolo.

Aperta al traffico dal primo pomeriggio di oggi anche la seconda corsia in direzione nord della nuova bretella della tangenziale nell’area di Trento sud-Ravina. Diventa così pienamente operativo il bypass (a regime quindi con tre corsie di marcia, una verso sud e due verso nord) che serve a dare avvio ai cantieri di messa in sicurezza e riordino infrastrutturale nell’area del nuovo polo ospedaliero e universitario del Trentino, ovvero il rifacimento del ponte sull’Adige (appalto recentemente aggiudicato) e il nuovo svincolo e interramento della circonvallazione.

Predisposto dunque l’assetto provvisorio della viabilità per la durata dei cantieri, attualmente prevista in circa 3-4 anni. Come ribadito dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti anche in occasione del sopralluogo per la demolizione dei piloni del cavalcavia nelle scorse settimane, in questa area dal capoluogo sono previsti interventi di riordino per un totale di 60 milioni di euro, di cui 5 milioni per il bypass della tangenziale, 16 milioni circa per il nuovo ponte di Ravina e 40 milioni per l’interramento della circonvallazione con lo svincolo di accesso al nuovo ospedale universitario. Inoltre, la realizzazione del bypass (in sigla opera S-1032 della Provincia autonoma di Trento, affidata a Gianfranco Cesarini Sforza quale commissario straordinario indicato dalla Giunta provinciale) ha incluso lo spostamento di tutti i sottoservizi e le reti (gas, elettricità, fibra ottica e via dicendo) che è funzionale anche a predisporre l’area per il nuovo ospedale universitario.