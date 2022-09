PAT * RINCARO ENERGIA: « ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI SECONDO GRADO, 800 MILA EURO DI FINANZIAMENTO STRAORDINARIO »

14.26 - venerdì 09 settembre 2022

800.000 Euro di finanziamento straordinario per il rincaro energia destinato alle scuole. L’importo è stanziato a favore delle istituzioni scolastiche provinciali di secondo grado.

Nuova assegnazione della Giunta provinciale a favore delle istituzioni scolastiche provinciali di secondo grado per far fronte ai maggiori costi registrati a causa del rincaro energia. Il finanziamento straordinario, pari a poco più di 800.000 Euro, si assomma all’assegnazione di pari importo stanziata nello scorso mese di aprile.

In considerazione della permanenza dei rincari energetici relativi alla fornitura di energia elettrica, gasolio, metano e teleriscaldamento, la Giunta provinciale ha assegnato oggi uno stanziamento straordinario pari a 800.000 Euro a favore delle istituzioni scolastiche provinciali di secondo grado, a parziale copertura delle sopravvenute maggiori esigenze.

I beneficiari del finanziamento straordinario sono unicamente le istituzioni scolastiche del secondo ciclo che sostengono direttamente le spese per il funzionamento delle strutture, con esclusione delle istituzioni scolastiche, individuate dall’Azienda Provinciale Risorse Idriche e Energie (APRIE), che ricevono una fornitura agevolata. Il provvedimento non comprende le istituzioni scolastiche del primo ciclo, per le quali le spese riferite a energia elettrica, gasolio, metano e teleriscaldamento sono a carico dei Comuni di riferimento.