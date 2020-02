PAT * RENE, MANO E SALUTE DELLA DONNA: « TORNANO LE GIORNATE D’INFORMAZIONE E PREVENZIONE, DAL 6 MARZO AL 16 MAGGIO »

Rene, mano, salute della donna: tornano le giornate d’informazione e prevenzione. Via libera dalla Giunta provinciale ad esami e visite gratuite.

Si ripeteranno anche quest’anno, salvo eventuali sospensioni o rinvii dovuti all’emergenza coronavirus, le giornate informative, diagnostiche e di prevenzione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari riguardanti la salute della mano, le malattie renali e la salute della donna, iniziative per le quali la Giunta provinciale ha disposto oggi, con una delibera firmata dall’assessore alla salute, l’esenzione per i cittadini dalla compartecipazione alla spesa e il libero accesso.

Queste le date previste:

H-Open Week sulla salute della donna 2020

Dal 6 al 9 marzo 2020

A Rovereto, presso Unità operativa di Ginecologia dell’Ospedale di Rovereto, nell’abulatorio n. 31 al 1° piano saranno effettuate visite ginecologiche dedicate a donne interessate alla menopausa (fascia di età 45-60 anni), fino ad esaurimento dei posti disponibili, telefonando in segreteria di reparto al nr. 0464/403934 dalle ore 8.30 alle 15.00 dal lunedì al venerdì.

Ad Arco presso l’Unità Operativa di Ginecologia dell’Ospedale di Arco visite ginecologiche gratuite con eventuale esecuzione di ecografia e pap-test (se indicato dal medico) nelle giornate:

– venerdì 6 marzo 2020 dalle ore 14.00 alle ore 15.30 presso il reparto di ginecologia, 3° livello dell’Ospedale di Arco;

– lunedì 9 marzo 2020 dalle ore 14.00 alle ore 15.30 presso l’ambulatorio n. 17 e n. 15 al 2° livello dell’Ospedale di Arco.

L’accesso alle prestazioni sarà gratuito previa prenotazione obbligatoria chiamando il nr. 0464/582766 – 0464/582350 dalle ore 8.00 alle ore 15.00.

Giornata mondiale del rene

Giovedì 12 marzo 2020

A Trento, in Piazza Cesare Battisti, dalle ore 8.30 alle 13.00, presso un camper-gazebo sarà possibile per la cittadinanza sottoporsi, a cura dell’Associazione provinciale Amici della Nefrologia e Croce Rossa Italiana, al controllo della pressione arteriosa, all’esame estemporaneo delle urine ed avere materiale informativo sulle norme generali di prevenzione delle malattie renali.

8° Giornata nazionale per la salute della mano

Sabato 16 maggio

A Tione, presso l’Ambulatorio ortopedico dell’unità Operativa di Ortopedia dell’Ospedale di Tione, dalle ore 8.00 alle 14.00 saranno effettuate visite ortopediche gratuite della mano, a seguito di prenotazione telefonica chiamando il