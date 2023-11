PAT -NUOVA GIUNTA PROVINCIALE: « NOMI E DELEGHE, IN ALLEGATO PDF IL DECRETO » (RIVEDI DIRETTE VIDEO)

12.31 - sabato 18 novembre 2023

Ieri sera il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato il decreto che ripartisce le competenze fra i componenti che ha scelto per formare il nuovo esecutivo.

Fanno parte della nuova Giunta quindi Achille Spinelli (vicepresidente), Claudio Cia, Roberto Failoni, Francesca Gerosa, Mattia Gottardi e Mario Tonina.

Queste in sintesi le principali competenze (i dettagli nel file allegato).

Assessore allo sviluppo economico, lavoro, università, ricerca e alle politiche per la famiglia con funzioni di Vicepresidente: Achille SPINELLI.

Assessore alle politiche per la casa, disabilità, mobilità e trasporti: Claudio CIA.

Assessore all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca: Roberto FAILONI.

Assessore all’istruzione, cultura, giovani e pari opportunità: Francesca GEROSA.

Assessore all’urbanistica, energia e sport: Mattia GOTTARDI.

Assessore alla salute, politiche sociali e cooperazione: Mario TONINA.

Il presidente ha anche spiegato che provvederà in un successivo momento ad integrare la Giunta nominando, come prevede la norma, l’assessore esterno al Consiglio: si tratta di Giulia Zanotelli che, una volta perfezionate le dimissioni da Consigliere provinciale, assumerà le competenze in materia di agricoltura, enti locali, ambiente e difesa idrogeologica.

