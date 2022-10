ORDINE GIORNALISTI – TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL * 1972-2022 / 50 ANNI: « DUE GIORNI DI INIZIATIVE – MOMENTI FORMAZIONE – RIFLESSIONE SULLA PROFESSIONE CHE CAMBIA (11 E 12 NOVEMBRE) »

18.51 - mercoledì 19 ottobre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

1972>2022 – I 50 ANNI DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI DEL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL. Trento, 11 e 12 novembre 2022. Due giorni di iniziative, momenti di formazione e di riflessione sulla professione che cambia, in occasione dei 50 anni dell’Ordine regionale.

In allegato la locandina in italiano e in tedesco con il programma.

Per la conferenza di sabato 12 novembre è previsto il servizio di traduzione simultanea per le lingue italiana e tedesca

Zwei Tage voller Veranstaltungen, Fortbildungen und Vertiefungen zum Journalismus als Beruf, der sich im Wandel befindet: das alles im Rahmen des 50-jährigen Bestehens der regionalen Journalistenkammer.

Für die Veranstaltung am Samstag, 12. November ist eine Simultanübersetzung der Tagungssprachen Italienisch und Deutsch vorgesehen.

Das Programm finden Sie im Anhang.