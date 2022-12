PAT – ISPAT * BILANCIO DEMOGRAFICO: « AL 1/1/2022 LA POPOLAZIONE RESIDENTE IN TRENTINO È PARI A 540.958 PERSONE, DECREMENTO DI 1.208 UNITÀ (RISPETTO AL 2021)»

19.28 - mercoledì 28 dicembre 2022

Ispat (Istituto di Statistica della provincia di Trento) diffonde i dati definitivi della popolazione residente in Trentino al 1° gennaio 2022 e del bilancio demografico dell’anno 2021 per Comunità di Valle e Comune. Il calcolo della popolazione residente viene determinato dall’Istat con la nuova metodologia basata sulla contabilizzazione dei microdati demografici integrati con le risultanze censuarie come meglio illustrato nella nota metodologica allegata. Al 1° gennaio 2022 la popolazione residente in Trentino ammonta a 540.958 persone, facendo registrare una diminuzione assoluta, rispetto al 1° gennaio 2021, di 1.208 unità, equivalente ad un decremento relativo del 2,2 per mille (inferiore rispetto al 3,0 per mille del livello nazionale).

Otto comuni risultano sotto i 300 residenti (in ordine di popolazione crescente Massimeno, Palù del Fersina, Sagron Mis, Vignola Falesina, Castel Condino, Cavizzana, Bresimo e Luserna) e sei comuni superano i 10.000 (in ordine decrescente Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Arco e Mori). I nati ammontano a 4.190 unità (142 in più rispetto al 2020) con un tasso di natalità1 di 7,7 nati per mille abitanti, più elevato dell’anno precedente (7,4 per mille) e superiore rispetto alla media nazionale (6,8 per mille). Tre comuni tra i più piccoli (Palù del Fersina, Massimeno e Luserna) non presentano nati nel 2021.

Il numero dei morti ammonta a 5.397 unità (1.129 in meno rispetto all’anno precedente): il tasso di mortalità2 è risultato pari al 10,0 per mille, inferiore all’anno precedente (12,0 per mille) e sotto la media nazionale (11,9 per mille). Il saldo naturale3 si presenta ancora con segno negativo (-1.207 unità) confermando l’andamento degli ultimi anni.

*

Il saldo sociale (o migratorio)4 presenta un valore positivo pari a 1.499 persone, derivante da un saldo positivo di 2.698 unità per le effettive iscrizioni/cancellazioni tra le regioni italiane e con l’estero e da un saldo negativo “per altri motivi”5 di 1.199 unità. Risulta inferiore a quello del 2020 (1.797 unità).

Questo valore viene rettificato con i risultati censuari, annullando interamente il contributo positivo all’evoluzione della popolazione6.

I dati evidenziano come nel 2021 la diminuzione della popolazione in Trentino sia determinata dal saldo naturale negativo, influenzato anche dall’aumento della mortalità dovuta alla pandemia. In Trentino l’andamento negativo della popolazione si osserva dal 2020; in Italia il fenomeno si registra già dal 2015.

La diminuzione della popolazione si riscontra in buona parte del territorio provinciale: solamente cinque comunità presentano un incremento, ma inferiore all’1%, mentre il Comun General de Fascia e la Comunità della Paganella presentano il decremento più consistente (rispettivamente -3,5% e -2,7%) attribuibile in gran parte alla rettifica censuaria stimata dall’Istat.

Tra i comuni che presentano un significativo decremento percentuale della popolazione si evidenziano i comuni a vocazione turistica di Andalo, Canazei-Ćianacëi, Moena, San Giovanni di Fassa-Sen Jan e Molveno (rispettivamente con una diminuzione del 9,7%, del 6,8%, del 3,5% e del 3,3%), sui quali pesa molto la rettifica censuaria negativa.

*