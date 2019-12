PAT * CLASSIFICA SOLE 24 ORE – PROVINCIA TRENTO TERZA: VICEPRESIDENTE TONINA A MILANO, « AMBIENTE E SOSTENIBILITà CARDINI DELLO SVILUPPO »

Provincia terza nella classifica generale. Il vicepresidente Tonina a Milano: “Ambiente e sostenibilità cardini dello sviluppo”. Ambiente e servizi, Trentino primo in Italia nella classifica del Sole 24 Ore.

Il Trentino è primo tra le province italiane in “ambiente e servizi”, secondo la classifica nazionale del Sole 24 Ore, che questo pomeriggio a Milano ha celebrato i 30 anni dell’indagine dedicata alla qualità della vita. All’appuntamento è intervenuto il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e assessore all’urbanistica, ambiente e cooperazione, Mario Tonina. La tradizionale indagine del quotidiano economico sul benessere nei territori, su base provinciale, vede il Trentino terzo nella classifica generale (un anno fa si trovava in quinta posizione).

“Non possiamo che essere fieri di questo riconoscimento, frutto di un grande lavoro di squadra svolto nel corso degli anni dalla Provincia e dai settori economici della nostra terra – sono state le parole del vicepresidente Tonina -. Come è emerso nell’ambito degli Stati generali della Montagna che hanno portato l’Amministrazione provinciale sui territori per ascoltare la voce dei cittadini, l’ambiente è riconosciuto in maniera trasversale come elemento cardine per lo sviluppo e la crescita dell’intero sistema Trentino e dei vari settori economici.

L’obiettivo principe è infatti quello di evitare lo spopolamento delle valli e, in generale, dei territori di montagna”.