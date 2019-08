PAT * CINEMA IN CORTILE: « GIOVEDì 22 /8 ALLE 21 NEL CORTILE DELLE SCUOLE CRISPI, IL FILM “VICE – L’UOMO NELL’OMBRA” »

Cinema in cortile: “Vice – L’uomo nell’ombra”. Giovedì 22 agosto alle 21 nel cortile delle scuole Crispi.

Giovedì 22 agosto penultimo appuntamento di “Cinema in cortile”, la rassegna di film all’aperto organizzata da Comune di Trento, Trentino Film Commission e Opera universitaria. Al pubblico sarà proposta la pellicola “Vice – L’uomo nell’ombra” di Adam McKay. Il prezzo del biglietto è di 5 euro (intero) e di 3 euro (ridotto per ragazzi fino a 15 anni). La proiezione inizia alle 21 nel cortile delle scuole Crispi di Trento, in caso di pioggia sarà sospesa; i biglietti saranno venduti a partire dalle 20.

Sinossi:

L’opera del regista premio Oscar Adam McKay offre uno sguardo inedito e non convenzionale sull’ascesa al potere dell’ex vicepresidente statunitense Dick Cheney, da stagista del Congresso a uomo più potente del pianeta. Uomo estremamente riservato, Cheney ha cambiato il mondo come pochi leader negli ultimi cinquant’anni hanno saputo fare. Il film ha ottenuto 8 candidature agli Oscar 2019, vincendo il Premio per il Miglior trucco, e sei candidature ai Golden Globes, dove si è aggiudicato il Premio Miglior attore per Christian Bale.

Info:

Ingresso: intero 5€, ridotto 3€

Cortile scuole Crispi – Bonporti, via S. Giovanni Bosco, Trento ore 21 fino a esaurimento posti.

La vendita dei biglietti inizia un’ora prima della proiezione; in caso di pioggia la proiezione è sospesa.