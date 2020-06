MORANDUZZO (LEGA) * REPLICA A IANESELLI: « L’EX SINDACALISTA CGIL HA PAURA DI ME, IO NON HO PAURA DI LUI »

Constato per l’ennesima volta che l’ex sindacalista Ianeselli ha paura di una mia possibile candidatura alle elezioni comunali a Trento: stia tranquillo e pensi piuttosto alla sua campagna elettorale e a non imporre il suo punto di vista agli altri candidati. Penso che ognuno di noi abbia ancora l’opportunità di valutare se proporre la propria candidatura o meno, nella più totale libertà e senza vincoli. Saranno le rispettive segreterie di partito a fare le proprie valutazioni in merito.

Invito quindi il candidato Sindaco Ianeselli a lavorare per la sua campagna elettorale, senza intromettersi in quella di altri. Se lui ha paura di me, io non ho paura di lui. Una mia possibile candidatura è nel segno dell’amore che provo per la mia città: non vorrei mai che questa finisca in mano ad un ex sindacalista.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino, Devid Moranduzzo