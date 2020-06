PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * COLLEGAMENTI FERROVIARI: « IL 14 GIUGNO TORNANO I REGIONALI VELOCI, IL 16 I TRENI VERSO L’AUSTRIA »

Il 14 giugno tornano i Regionali veloci, il 16 i treni verso l’Austria.

Dal 14 giugno tornano tutti i regionali veloci di Trenitalia. Con la riapertura del confine prevista il 16 giugno, riparte anche il traffico ferroviario transfrontaliero

Dal 14 giugno saranno ripristinati tutti i collegamenti con i “regionali veloci” di Trenitalia. “Dagli attuali 4 convogli – spiega Roger Hopfinger, direttore di Trenitalia-Trentino-Alto Adige – si tornerà agli abituali 14”. Sempre dalla stessa data riprenderanno i collegamenti con Roma, Milano e Napoli, Ancona e Venezia.

In virtù della decisione del governo federale austriaco di riaprire il confine con l’Italia dal 16 giugno sarà anche possibile il ripristino del traffico ferroviario transfrontaliero. L’assessore alla mobilità Daniel Alfreider sottolinea l’importanza della riattivazione dei collegamenti all’interno dell’Euregio, e verso Austria e Germania. “Questo è un altro passo importante, sappiamo tutti – afferma – quanto sia importante per molti studenti, lavoratori e famiglie potersi muovere liberamente verso l’Austria”. Sui treni, ricorda l’assessore, resta l’obbligo di indossare le mascherine e coprire naso e bocca.

Da martedì 16 circolano tutti i treni regionali da Innsbruck al Brennero. Il 15 giugno, invece, da Matrei è previsto un servizio sostitutivo con bus per lavori sulla linea. Tutte le informazioni si trovano sui siti di Trenitalia e ÖBB e del Verkehrsverbundes Tirol (VVT). Da sabato 20 giugno riapre anche la tratta San Candido Lienz. Le ferrovie austriache prevedono anche un intero vagone per il trasporto biciclette con 120 posti, in modo da fornire una prima offerta per i cicloturisti.

I treni del trasporto pubblico locale sull’asse Innbruck-Bolzano-Trento così come quelli tra Fortezza e Lienz riprenderanno il servizio probabilmente il 4 luglio. Le precise condizioni per i viaggiatori transfrontalieri sui treni così come le possibilità di trasporto biciclette devono ancora essere definite. Quattro viaggi tra Lienz e San Candido devono essere effettuati con i servizi sostitutivi a causa del fatto che un treno è stato danneggiato da uno smottamento.