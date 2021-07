MORANDUZZO (LEGA) * CALCIO: « NUOVO STADIO DI TRENTO, PREFERIBILE L’AREA DI SAN VINCENZO A MATTARELLO »

In merito al dibattito sulla collocazione del nuovo stadio di Trento, ribadisco la posizione della Lega cittadina a favore dell’opzione di Trento sud, sull’area San Vincenzo a Mattarello.

Ritengo questa soluzione ottimale e strettamente preferibile rispetto alla prospettata alternativa dell’area ex-Italcementi a Piedicastello per diversi motivi.

In primis, in quanto si tratta di un’area aperta e sgombra da altri edifici, che permetterebbe la nascita di un nuovo stadio immerso nel verde e libero di crescere in caso di nuove esigenze future, cosa attualmente preclusa al Briamasco e problema che si riproporrebbe nell’area ex-Italcementi.

Inoltre, dal punto di vista viabilistico, si andrebbe a mitigare il problema rappresentato dalla chiusura delle strade prospicienti allo stadio in occasione delle partite più importanti. Infatti, l’area di S. Vincenzo insiste su viabilità secondaria e non su un’arteria stradale dal traffico elevato come sono via S. Severino o Lungadige S. Nicolò.

Infine, è importante sottolineare come l’area ex-Italcementi, essendo esposta a ovest e collocata ai piedi della montagna, sia in ombra nei pomeriggi invernali e quindi molto più fredda rispetto all’area di Mattarello.

Per tutti questi motivi la scelta di Trento sud appare ideale e auspico, quindi, che il comune di Trento converga su questa alternativa, indicata come preferibile anche dalla Provincia, e che si vadano ad individuare altri impieghi alternativi per l’area di Piedicastello.

Questo quanto dichiarato dal consigliere provinciale Devid Moranduzzo.