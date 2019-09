MEDIASET – CANALE 5 * STRISCIA LA NOTIZIA: « BRUMOTTI AGGREDITO A PESCARA, VOGLIAMO RIAPPROPRIARCI DI QUESTO LUOGO DIMENTICATO »

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Vittorio Brumotti è a Pescara, e più precisamente nel “Ferro di cavallo”, quartiere Rancitelli, anche noto sul web come “zona pericolosa”.

L’inviato di Striscia documenta il degrado e lo spaccio di droga: in due palazzoni adiacenti, i pusher vendono le sostanze stupefacenti all’interno di appartamenti. Durante le riprese, Brumotti filma l’arrivo delle forze dell’ordine e il loro intervento ai danni degli spacciatori. In sella alla sua bici, spiega: «Noi vogliamo riappropriarci di questo luogo che sembra dimenticato, regalando un po’ di show». Purtroppo, la situazione si scalda rapidamente e la troupe che accompagna l’inviato viene aggredita con calci e insulti da numerose persone del quartiere, che non gradiscono la presenza delle telecamere.

Brumotti chiude il servizio con un augurio: «Per tutte quelle persone che vivono lì dentro, prima o poi, qualcosa cambierà».

