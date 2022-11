MARINI (MISTO) – INTERROGAZIONE * NOT – REQUISITI AURIGA ASSET: « IL PRESIDENTE PAT HA CHIESTO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA DI ESEGUIRE ACCERTAMENTI SULLA SOCIETÀ? »

05.59 - venerdì 25 novembre 2022

Interrogazione a risposta orale immediata n. 4133.

Il 10 maggio 2021 veniva presentata l’interrogazione 2656/XVI per chiedere informazioni in merito all’effettiva capacità della ditta Auriga Asset management di far fronte agli impegni ad essa richiesti per la realizzazione del NOT e alla volontà di effettuare verifiche in merito tramite le strutture provinciali. L’atto in questione veniva richiamato nei dibattiti in Aula del 8 settembre 2021 e del 10 maggio 2022 ma la giunta non offriva riscontri in merito.

Il 17 novembre 2022 veniva annunciata dai militari del nucleo polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza la chiusura delle indagini preliminari e la notifica di quattro informazioni di garanzia ad altrettante persone indagate a vario titolo per turbativa d’asta e abusiva attività finanziaria.

Risultava inoltre che Auriga Asset management non soltanto fosse priva dei requisiti patrimoniali atti a garantire la stazione appaltante ma essa non risultava neppure autorizzata a concedere finanziamenti in Italia.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente per sapere se, quando e con quali modalità egli abbia richiesto all’autorità giudiziaria di eseguire accertamenti sulla società e sui soggetti indagati. Cons. prov. Alex Marini