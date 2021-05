LABORFONDS * CDA: “ ELETTI I NUOVI VERTICI DEL FONDO PENSIONE REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE, MICHELE BUONERBA PRESIDENTE / VICE ENZO BASSETTI “

Si insedia il nuovo Consiglio di Amministrazione di Laborfonds. Laborfonds elegge i nuovi vertici: il Presidente è Michele Buonerba, il Vicepresidente è Enzo Bassetti.

Lunedì 10 maggio si è svolta in modalità a distanza la seduta di insediamento del neo eletto Consiglio di Amministrazione di Laborfonds. In questa occasione sono stati eletti i nuovi vertici del Fondo Pensione regionale: Michele Buonerba Presidente e Enzo Bassetti Vicepresidente. Nei prossimi tre anni detteranno il passo per Laborfonds, con l’obiettivo di amministrare al meglio i risparmi degli aderenti e di aumentare ulteriormente il numero degli iscritti.

Ogni tre anni, gli aderenti di Laborfonds possono eleggere 60 rappresentanti nell’Assemblea dei Delegati, che a sua volta elegge il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci. Fanno parte del nuovo Consiglio di Amministrazione come rappresentanti dei datori di lavoro Lorenzo Bertoli, Enzo Bassetti, Simone Caresia, Peter Höllrigl, Werner Gramm e Wolfgang Alber, come rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori Michele Buonerba, Fabrizio Bignotti, Andrea Camera, Josef Alois Hofer, Gianni Tomasi e Maurizio Zabbeni. I componenti del rinnovato Collegio dei Sindaci sono Leonardo Di Foggia e Arnold Zani in rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori, Raffaella Prezzi e Armin Hilpold come rappresentanti dei datori di lavoro.

Lunedì 10 maggio, nella seduta di insediamento, il Consiglio di Amminsitrazione ha eletto Michele Buonerba come nuovo Presidente ed Enzo Bassetti come Vicepresidente.

Michele Buonerba, rappresentante delle lavoratrici e dei lavoratori, è Segretario Generale SGBCISL dal 2009. Grazie alla sua lunga esperienza nel sindacato porta nel Fondo una profonda conoscenza dei bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori e delle dinamiche locali. „Garantire anche alle nuove generazioni di lavoratrici e lavoratori una vecchiaia serena e ben pianificata e integrare le forme di welfare già esistenti con i bisogni effettivi delle lavoratrici e dei lavoratori, sono le tematiche che più ho a cuore nel mio nuovo ruolo.“

Il Vicepresidente eletto è Enzo Bassetti, albergatore ed ex amministratore pubblico trentino, rappresentante dei datori di lavoro.

Il Presidente uscente Werner Gramm, che resta nel Consiglio di Amministrazione, porta le sue sentite congratulazioni ai nuovi vertici di Laborfonds: „E‘ un compito importante e di responsabilità portare avanti il progetto della previdenza complementare per una vecchiaia serena. Siamo tutti parte e ambasciatori di questo grande progetto sociale.“

Un cambio ai vertici per Laborfonds

Nella prima seduta, il nuovo Consiglio di Amministrazione ha anche dovuto affrontare le inaspettate dimissioni del direttore generale.

Le responsabilità del Direttore Generale saranno assunte ad interim da Michele Buonerba con il supporto della Vicedirettrice Christine Tschöll e dell’intera struttura.

*

Laborfonds: chi siamo

Laborfonds è stato fondato in Trentino-Alto Adige nel 1998 dall’accordo fra le parti sociali e con il supporto della Regione: è un‘associazione senza scopo di lucro e inizia la sua attività come fondo pensione negoziale nel 2000.

Il Fondo appartiene ai suoi oltre 128.000 aderenti – lavoratrici, lavoratori e datori di lavoro – e persegue il loro esclusivo interesse. Gli aderenti possono eleggere i propri rappresentanti nel Fondo, prendendo parte così alle decisioni e alla crescita del capitale complessivo del Fondo e dei suoi aderenti.

I punti di forza di Laborfonds: l’esperienza pluriennale, il rapporto di fiducia costruito con aderenti e partner, nonchè le previsioni contrattuali sui contributi obbligatori dei datori di lavoro e i costi contenuti per gli aderenti.