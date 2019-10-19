https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2019/10/MAURIZIO-FUGATTI.jpg 526 1111 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin2019-10-19 19:45:312019-10-19 19:46:01MANIFESTAZIONE IN PIAZZA LEGA - FDI -FI / Roma - piazza San Giovanni: « INTERVENTO PRESIDENTE PROVINCIA TRENTO, MAURIZIO FUGATTI (VIDEO INTEGRALE) »
MANIFESTAZIONE IN PIAZZA LEGA – FDI -FI / ROMA – PIAZZA SAN GIOVANNI: « INTERVENTO PRESIDENTE PROVINCIA TRENTO, MAURIZIO FUGATTI (VIDEO INTEGRALE) »