MAESTRI (CONSIGLIO PAT-GRUPPO PD) * SISTEMA ELETTORALE TRENTINO: “IL MAGGIORITARIO, PUR CON LIMITI OGGETTIVI, GARANTISCE IL GOVERNO DELL’AUTONOMIA SPECIALE”

lunedì 8 settembre 2025

Gentile direttore Franceschi,

allego quanto oggi pubblicato sul quotidiano l’Adige, anche per consentire la visione ai lettori di Opinione.

Davanti al dibattito sull’opportunità di una radicale riforma del sistema

elettorale provinciale , che distrae il governo della provincia dalla cura delle

vere emergenze (sanità, lavoro, casa, welfare), vale forse la pena fermarsi a

riflettere.

Una premessa pare, però, d’obbligo. A chi scrive sembra che il dibattito sia

inficiato, in maniera incontrovertibile, da una sorta di rincorsa alle “regole

elettorali più convenienti, per garantire i destini di una persona e di un

maggioranza.

Lo certifica, con una certa serenità, una recente intervista dell’Assessore Spinelli, addirittura entusiasta, oggi, (non già ieri) del possibile ricorso al proporzionale, mostrando un certo dato di incoerenza.

Appare chiaro, infatti che se non ci fosse stato il limite dei due mandati per

il presidente della Provincia di Trento, questo tema non si sarebbe posto dentro una

maggioranza di centrodestra che, a parte qualche “vox in deserto”, da

sempre si dichiara aliena da considerazioni di tipo proporzionalista.

Per entrare nel terreno del più costruttivo confronto fra i due sistemi

elettorali in esame, maggioritario o proporzionale, va anzitutto chiarito

come la differenza fondamentale risieda da un lato nel potere di scelta che

un sistema o l’altro assegna agli elettori sul “da chi” gli stessi vogliano

essere rappresentati, dall’altro nel diverso meccanismo previsto dai due

sistemi nella distribuzione dei seggi.

Il sistema maggioritario consente agli elettori di conoscere, prima del voto,

articolazioni del programma, coalizioni che lo esprimono, candidato/a

presidente che, eventualmente lo interpreterà. Ogni elettore/elettrice con il

suo voto “decide” chi governerà il territorio e per fare cosa.

Il sistema maggioritario, infatti, si regge sul principio per il quale il più

votato viene eletto e con esso vince la coalizione di forze politiche che

ottiene maggiori consensi, assicurando così una solidità alla maggioranza

che garantisce stabilità al governo anche in virtù del prevalere delle ragioni

unitarie sulle differenze ideologiche.

Il sistema proporzionale che “pesa” il voto ottenuto dai singoli partiti, affida

agli stessi il compito di definire accordi di governo (sia sul programma che

sulla figura apicale del/la presidente) ad elezioni avvenute, spogliando, di

fatto il “potere di scelta del cittadino” su chi governerà il territorio e per

fare cosa.

In estrema sintesi quindi, il maggioritario garantisce solida governabilità e

funzione leaderistica al presidente direttamente eletto, mentre il

proporzionale da sì voce alla rappresentatività, esponendo però la

governabilità a maggiori instabilità e mettendo il presidente in una

condizione di quasi “subalternità” alle forze politiche.

Nella logica del sistema proporzionale spicca un fenomeno che incide

negativamente sulla democrazia in quanto tale, ovvero la fragilità delle

maggioranze e quindi la possibilità di tenerle in ostaggio di interessi

parziali. Come non ricordare, a questo proposito, l’infausto travaglio della

prima legislatura a guida autonomista e dei suoi ben tre cambi di

maggioranza in Aula?

Il sistema maggioritario invece, pur con limiti oggettivi, garantisce il governo dell’autonomia speciale, ponendolo al

riparo da ogni tentazione lobbistica e privilegiando quel principio

dell’alternanza che è fondamento irrinunciabile di ogni percorso

democratico.

Personalmente, mi esprimo in modo netto per il mantenimento del sistema maggioritario, ritenendo giusto mettere nelle

mani dei cittadini il potere di scelta di indirizzo di governo che gli stessi

esprimono con il loro voto, sostenendo coalizioni coese e capaci di

garantire successivamente stabilità.

Appartengo, peraltro, al Partito

Democratico del Trentino nato dentro la cultura maggioritaria e

coalizionale ed interprete, al suo interno, di una complessa sintesi di

culture politiche di assoluto rilievo, nelle loro diversità.

Un’ ultima considerazione su di un dibattito, del quale francamente non si

avverte alcuna urgenza. Cambiare le regole del gioco solo attraverso

forzature di maggioranza e non seguendo le più complesse e chiare vie del

dibattito politico e sociale ampio e articolato, è tipico, non solo dell’ansia

rispetto al logoramento individuale, ma soprattutto di una tensione

autoritaria che preoccupa proprio perché offre una inaccettabile immagine,

anziché di governo, di occupazione del potere e di intolleranza ad ogni

confronto.

Lucia Maestri

Consiglio Provincia autonoma Trento (Gruppo Pd)