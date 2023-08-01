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LISTA FUGATTI PRESIDENTE * ELEZIONI 2023 – CAMPAGNA ELETTORALE: « AFFISSI I NUOVI MAXI CARTELLONI ESPOSTI A TRENTO – ROVERETO – RIVA DEL GARDA – PERGINE VALSUGANA – ARCO – CLES »
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17.50 - martedì 1 agosto 2023
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È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.
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